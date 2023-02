LIVE | Gevluchte Wagner-commandant heeft spijt van vechten in Oekraïne, doden bij raketaanval Kramatorsk

Vlaanderen zoekt bestemming voor nationaal erfgoed: ‘Fietsen­stal­ling in middel­eeuws pand, waarom niet?’

Gent gaat een monumentaal gebouw uit de vijftiende eeuw inrichten als fietsenstalling. Het besluit leidt tot felle discussie. Het is al het vierde debat over Vlaams erfgoed in twee maanden.

1 februari