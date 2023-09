LIVE | Giro 6868 haalt ruim 6 ton op voor hulp na aardbeving in Marokko, steeds meer acties voor slachtoffers

Het Rode Kruis heeft in een dag 636.619 euro opgehaald met giro 6868, er komen steeds meer inzamelingsacties. Het dodental na de zeer zware aardbeving in Marokko is opgelopen naar boven de 2000, ook zijn er zeker 1800 gewonden. De beving vond vrijdagavond plaats bij de plaats Ighil in de Hoge Atlas, ongeveer 70 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakesh. Volgens de Marokkaanse seismologische dienst had de aardbeving een verwoestende kracht van 7.2 op de schaal van Richter. Volg alle ontwikkelingen over de aardbeving in Marokko in ons liveblog.