LIVE | Gouverneur Charkov: ‘Vier burgerdoden door Russische luchtaanvallen’

oorlog oekraïneDe pro-Russische separatisten in de Donbas zeggen ongeveer 8000 Oekraïners als gevangenen vast te houden. Een functionaris in Loehansk, de regio die samen met Donetsk de Donbas vormt, heeft dat gezegd tegen het Russische staatspersbureau TASS. Het cijfer is niet onafhankelijk geverifieerd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.