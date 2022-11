LIVE | Groot deel Kiev zonder water door raketaanvallen, drie graanschepen vertrokken uit Oekraïne

Belgische politie houdt Nederland­se auto aan vanwege mogelijke explosie­ven, twee arresta­ties

De politie in het Belgische Deurne, in de buurt van Antwerpen, heeft maandagavond een voertuig met een Nederlands kenteken onderschept. De Belgische agenten vermoedden dat er explosieven aanwezig waren in de auto. Twee inzittenden zijn gearresteerd. Het is niet duidelijk of het om Nederlanders gaat.

2:45