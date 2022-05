LIVE | Groot konvooi vluchtelingen vanuit Marioepol in veiligheid gebracht

Gezinsdra­ma in Spanje: Nederland­se ouders stappen uit leven nadat jongen (15) van huis wegloopt

In Noord-Spanje zijn twee Nederlandse ouders afzonderlijk van elkaar uit het leven gestapt nadat hun 15-jarige zoon was weggelopen van huis. Ná hun dood werd de tienerjongen afgelopen dinsdag in goede gezondheid aangetroffen, bevestigt de Guardia Civil vanochtend. Het gezinsdrama slaat in het kleine dorpje Ferreiros in als een bom.

13 mei