LIVE | ‘Hevigste aanval aller tijden’ op Mykolajiv, ‘oud-adviseur Poetin met zenuwaandoening in ziekenhuis’

Oorlog OekraïneRusland gaat zwaar tekeer in de zuidelijke stad Mykolajiv. Zaterdagnacht nacht is de plaats aan de Dniprorivier op allerlei manieren bestookt, zegt burgemeester Oleksandr Sjenkevytsj. Het zou gaan om de zwaarste Russische aanval sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.