LIVE | Honderden geredde kinderen Turkije nog niet herenigd met familie, baby Aya bewaakt

Vijf mensen zijn na acht dagen levend onder het puin vandaan gehaald. In de provincie Hatay werd na 205 uur nog een vrouw levend aangetroffen die al die tijd vast had gezeten. Syrië opent extra grensovergangen met Turkije zodat de Verenigde Naties meer hulp kunnen verlenen. In dat land wordt baby Aya bewaakt, het meisje dat vorige week vlak na haar geboorte met navelstreng en al onder het puin terecht kwam. Meerdere mensen hebben zich - mogelijk onterecht - voorgedaan als familie. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.