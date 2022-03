LIVE | Kabinet vreest mensenhandel Oekraïense vrouwen, Rutte: ‘Vredesakkoord onder bedreiging, dat is niet de manier’

Oorlog OekraïneEen vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland betekent niet direct dat er een einde zal komen aan de harde sancties tegen het Rusland van president Vladimir Poetin. Dat maakte premier Mark Rutte vandaag duidelijk tijdens een toespraak in Madrid. En de wijdverbreide en willekeurige Russische aanvallen op bevolkte gebieden in Oekraïne kunnen uiteindelijk oorlogsmisdaden worden, waarschuwt de hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.