LIVE | Kiev bedankt Duitsland en Nederland voor hun inzet bij levering van pantserhouwitsers

oorlog OekraïneDe Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov heeft Duitsland en Nederland dinsdag bedankt voor hun inzet bij de levering van pantserhouwitsers aan zijn land. ‘Panzerhaubitze 2000 maakt eindelijk deel uit van het 155 mm houwitser-arsenaal van de Oekraïense artillerie.’ Reznikov liet in het midden of alle zeven Duitse mobiele artilleriekanonnen zijn gearriveerd. Over de vijf Nederlandse pantserhouwitsers zei hij niets. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.