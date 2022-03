LIVE | Kiev weigert overgave en ‘verjaagt Russische troepen’, dodental Russische officieren ‘loopt op‘

Het Oekraïense leger heeft in een aantal gebieden rond Kiev Russische troepen teruggedrongen, zegt burgemeester Vitali Klitsjko van de Oekraïense hoofdstad. Hij herhaalde nog maar eens dat elk gebouw en elke straat verdedigd zullen worden en overgave geen optie is.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.