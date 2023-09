LIVE | Kim Jong-un met trein op weg naar Rusland voor ontmoeting Poetin

Hawaïaanse vulkaan Kilauea barst voor de derde keer dit jaar uit

De Hawaïaanse vulkaan Kilauea is zondag uitgebarsten. Op webcambeelden zijn lavafonteinen op de bodem van de krater te zien. De lavastromen komen momenteel niet verder dan de kraterbodem, heeft de US Geological Survey (USGS) gezegd. De vulkaan kwam in januari en juni van dit jaar ook tot uitbarsting.