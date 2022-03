LIVE | Kinderen omgekomen bij luchtaanval, Russisch konvooi op weg naar Kiev lijkt vertraagd

Video's Dit gebeurde er vannacht: ‘Russische parachutis­ten leveren straatge­vech­ten in Charkov’

Russische parachutisten zijn vannacht geland in de Oost-Oekraïense stad Charkov, meldt het Oekraïense leger. Hun landingen zouden onmiddellijk tot gevechten hebben geleid met Oekraïense legereenheden. De havenstad Cherson, in het zuiden van het land, is volgens het Russische ministerie van Defensie in zijn geheel ingenomen door Russische troepen.

2 maart