LIVE | Kyiv schroeft droneproductie op, ‘Bijna 45.000 Moskovieten vechten in Oekraïne’

De Amerikaanse president Joe Biden keurde in mei F-16-trainingsprogramma's voor Oekraïense piloten goed, maar er is nog geen besluit genomen over de levering van de vliegtuigen aan Oekraïne.

,,Het is nu al duidelijk dat we Oekraïne deze herfst en winter niet kunnen verdedigen met F-16-straaljagers", zei de woordvoerder. ,,We hadden grote hoop dat dit vliegtuig onderdeel zou worden van de luchtverdediging om ons te beschermen tegen het Russische raketten- en droneterrorisme."

Oekraïne is niet in staat om dit jaar Amerikaanse F-16's in te zetten , zei een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht woensdag op de televisie. Oekraïne heeft het Westen herhaaldelijk gevraagd om de levering van deze toestellen.

Een 24-jarige jongeman is woensdag in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar wegens een poging tot het in brand steken van een militair rekruteringscentrum. Dat meldt de niet-gouvernementele organisatie OVD-Info, een onafhankelijke Russische mensenrechten- en mediagroep gericht op politieke vervolgingen.

Andrei Petrauskas werd volgens haar veroordeeld voor het gooien van twee molotovcocktails naar een militair politiebureau in het Siberische Krasnojarsk, in oktober 2022. Volgens de ngo brak daarna een kleine brand uit die de politie snel wist te blussen. De verdachte werd desondanks berecht voor een 'terroristische daad', een bijzonder ernstige beschuldiging.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn al verschillende Russen veroordeeld voor pogingen militaire rekruteringscentra of administratieve gebouwen in brand te steken. Deze pogingen zijn frequenter geworden sinds een gedeeltelijke mobilisatie van de reserves in september 2022.