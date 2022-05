LIVE | Lot van soldaten Azovstal-fabriek onzeker, Oekraïense minister ontmoet ‘vriend’ Wopke Hoekstra

Oorlog OekraïneOekraïne schort de vredesonderhandelingen met Rusland op. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba heeft in Den Haag een ontmoeting met zijn ambtgenoot Wopke Hoekstra. In het gesprek heeft hij Nederland steun gevraagd bij de wederopbouw van het land. Ondertussen gaat de evacuatie van Oekraïense soldaten uit de Azovstal-staalfabriek in Marioepol door. Hun lot is hoogst onzeker. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.