LIVE | Luchtafweer slaat 'massale aanval' op Kyiv af, drie gewonden

Oorlog in OekraïneDe Oekraïense hoofdstad Kyiv is vannacht van alle kanten bestookt door zowel drones, kruisraketten en waarschijnlijk ook ballistische raketten, zo melden Oekraïense functionarissen op Telegram. En voor het eerst sinds 2019 is het weer mogelijk om een rechtstreekse vlucht te boeken tussen Rusland en Georgië. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.