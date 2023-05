LIVE | Luchtalarm in heel Oekraïne, nieuwe sancties voor Rusland van VS en Britten, Zelensky zet weer in op herovering Krim

Oorlog in OekraïneDe Verenigde Staten gaan nog eens zeventig bedrijven uit Rusland of met Russische connecties volledig afsnijden van Amerikaanse exportproducten. Daarnaast worden ook zo’n 300 individuen toegevoegd aan de sanctielijst. En de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdag de oprichting van een raad aangekondigd die advies moet geven over het herstel van de Oekraïense macht op de Krim. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.