LIVE | Luchtruim Moldavië tijdelijk dicht om veiligheidsredenen, Russen boeken terreinwinst bij Bachmoet

Oorlog OekraïneMoldavië heeft zijn luchtruim dinsdag ruim twee uur gesloten om veiligheidsredenen. Dat meldt de Moldavische luchtvaartautoriteit, eraan toevoegend dat het later met meer informatie komt. Lokale media spraken over een onbekende ‘verkenningsdrone’ die zou zijn gespot in het luchtruim. De sluiting ervan volgt een dag nadat de Moldavische president Rusland ervan beschuldigde haar land te willen destabiliseren. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.