LIVE | Meerdere explosies op Russisch militair vliegveld op de Krim, Oekraïens graan geweigerd door koper

Bom uit Tweede Wereldoor­log ter ontplof­fing gebracht in noorden Italië

In het noorden van Italië is zondag een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en tot ontploffing gebracht. De bom, die 450 kilogram woog, werd gevonden in de Po-rivier in de buurt van Mantua, ongeveer 160 kilometer ten zuidoosten van Milaan.

8 augustus