LIVE | Minister Hoekstra in schuilkelder Kiev na luchtalarm, knallen te horen in de stad



OORLOG OEKRAÏNEMinister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en de delegatie zitten in een schuilkelder in Kiev nadat het luchtalarm daar afging. Op straat zijn knallen te horen. De minister is op bezoek in Oekraïne om te bespreken wat Nederland voor het land wil en kan doen. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.