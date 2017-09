LIVE: Minstens acht doden en 23 gewonden op Sint Maarten, grootschalige verwoesting

UPDATE Dreiging met economische en militaire sancties doet Noord-Korea niets

11:25 De nucleaire test die Noord-Korea afgelopen week uitvoerde, is reden voor de Europese Unie om zwaardere sancties tegen het regime in Pyongyang te bespreken. EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten hier vandaag over in Estland. De Verenigde Staten gaat daarentegen onverminderd door met het uitoefenen van militaire dreiging. Noord- Korea lijkt echter nergens van onder de indruk.