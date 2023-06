LIVE | Moskou kondigt lokale verkiezingen in bezette gebieden aan

Oorlog OekraïneDe Russische verkiezingscommissie heeft donderdag aangekondigd dat er op 10 september lokale ‘verkiezingen’ zullen worden gehouden in de door Rusland bezette en in september 2022 geannexeerde gebieden in Oekraïne. De peilingen zijn volgens het orgaan bedoeld om regionale parlementen en gemeenteraden te kiezen, ook al woeden er nog gevechten in de oostelijke regio’s Loehansk en Donetsk en Zaporizja en Cherson in het zuiden. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.