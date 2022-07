LIVE | Moskou vervolgt al 200 oorlogscritici, Russisch parlementslid viert ondanks sancties vakantie in EU

Poetin naar Teheran voor topoverleg met Erdogan en Raisi

De Russische president Vladimir Poetin vliegt morgen naar Teheran voor besprekingen met zijn Turkse en Iraanse ambtgenoten Recep Tayyip Erdogan en Ebrahim Raisi. De situatie in Syrië staat bovenaan de agenda maar veel waarnemers verwachten ook overleg over de situatie in Oekraïne en de Westerse sancties.

15:57