LIVE | Na Rome, Berlijn, Aken en Parijs bezoekt Zelensky vandaag Londen

Oorlog in OekraïneDe Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt vandaag het Verenigd Koninkrijk voor een ontmoeting met de Britse premier Rishi Sunak. Het Verenigd Koninkrijk laat in de marge van het bezoek weten dat het zijn militaire steun aan Kyiv verder opschroeft. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.