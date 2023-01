LIVE | Nederland en VK organiseren top over oorlogsmisdaden in Oekraïne

OORLOG OEKRAÏNEMinisters van Justitie van over de hele wereld komen in maart in Londen bijeen om het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag te ondersteunen bij het onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne. De Britse vicepremier Dominic Raab en de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid DilanYesilgoz organiseren de top, zo maakten ze zaterdag bekend. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.