LIVE | Nederland haalde vannacht ruim 50 mensen weg, NAVO: al 18.000 mensen geëvacueerd

Ook Belgische minister wil vaccinatie voor zorgperso­neel verplich­ten

16 augustus De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil een verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. Dat heeft hij vandaag gezegd op de Vlaamse televisie. Vandenbroucke denkt dat de strijd er 'stilaan rijp’ voor is. Eerder leidde een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel in Frankrijk tot veel protesten. Ook in bijvoorbeeld Griekenland en de Amerikaanse staten New York en Californië is zo’n inentingsplicht inmiddels afgekondigd.