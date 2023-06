LIVE | Nederland wil bijna 100 extra Leopardtanks kopen, ‘Rusland legt graandeal stil’

Jeugdvoet­bal­ler (15) overlijdt na vechtpar­tij op internatio­naal toernooi in Duitsland

Na een vechtpartij bij een voetbaltoernooi in Duitsland afgelopen weekend is een 15-jarige jongen woensdag aan zijn verwondingen overleden. Zondag raakten Duitse en Franse jeugdspelers slaags op het veld in Frankfurt. De Duitse tiener Paul werd daarbij ernstig mishandeld, wat hem uiteindelijk fataal is geworden. Ook jeugdvoetballers uit Nederland waren getuige van het drama.