LIVE | Nieuwe golf raketaanvallen: ‘Luchtafweer doet zijn werk, explosies in regio’s Kyiv, Dnipro, Charkov en Soemy’

VS: brein achter bloedige zelfmoord­aan­sla­gen op luchthaven Kabul gedood door Taliban

De Taliban hebben de leider van de terreurcel van Islamitische Staat (IS) gedood die wordt beschouwd als het brein achter de zelfmoordaanslagen op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul in augustus 2021. Dat schrijft The New York Times op basis van vier anonieme Amerikaanse regeringsfunctionarissen.