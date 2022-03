LIVE | Nog geen celstraf maar boete voor protesterende tv-activiste, Rusland stapt zelf uit Raad van Europa

De activiste die gisteravond het hoofdjournaal van de Russische staatstelevisie verstoorde met een protest tegen de Russische invasie in Oekraïne, moet een boete van 30.000 Russische roebels (zo'n 254 euro) betalen. Ze ontloopt (in ieder geval voor even) een lange celstraf, waarvoor gevreesd werd. Fox News meldt ondertussen dat een cameraman om het leven is gekomen bij een aanval in Oekraïne en Rusland is zojuist zelf uit de Raad van Europa gestapt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.