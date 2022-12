LIVE | Odessa zonder stroom na Russische droneaanval

arrestatie op snelweg Nederland­se moeder (61) vermoord in Spanje na bezoek aan zoon die hulp nodig had

Een 61-jarige Nederlandse vrouw is gisteren dood gevonden in een flat in de Zuid-Spaanse plaats Estepona, vlakbij Marbella. Het slachtoffer is door geweld om het leven gekomen. Haar 26-jarige zoon is als verdachte aangemerkt. De Spaanse politie vond hem na de moord al lopend langs een snelweg. Hij was halfnaakt en in verwarde toestand.

7 december