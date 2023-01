LIVE | Oekraïens callcenter: Oproepen van 6500 Russische soldaten die zich willen overgeven

met video Enorme explosie bij dro­ne-aan­val op wapenfa­briek in Iran

Aanvalsdrones van een onbekend land hebben gisteravond een aanval uitgevoerd op een wapenfabriek nabij de Iraanse stad Isfahan, zo’n 350 kilometer zuidelijk van Teheran. Tegelijk woedde een grote brand in een olieraffinaderij in het noordwesten van het land. Vannacht was er ook een aardbeving in Iran waarbij drie mensen zouden zijn omgekomen.

29 januari