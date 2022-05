LIVE | Oekraïens-orthodoxe Kerk verbreekt banden met Moskou: ‘Gij zult niet doodslaan’

oorlog oekraïneDe Oekraïense tak van de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft vandaag zijn banden met Moskou verbroken vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens de kerk gaat de oorlog onder meer in tegen het Bijbelse gebod ‘Gij zult niet doodslaan’. Ondertussen roepen communistische parlementsleden in het oosten van Rusland op tot het stoppen van het offensief in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.