LIVE | Oekraïens vreemdelingenlegioen eert overleden Nederlandse vrijwilliger

oorlog oekraïneHet vreemdelingenlegioen van het Oekraïense leger, dat de internationale vrijwilligers bevat die in het land strijden tegen Rusland, eert een overleden van een Nederlandse vrijwilliger. Volgens Oekraïne zijn in de oorlog met Rusland tot nu toe in totaal zeker 80.000 Russische soldaten, pro-Russische separatisten en leden van het door Moskou betaalde Wagner huurlingenleger om het leven gekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.