LIVE | Oekraïense ambassadeur Duitsland ontslagen, clusterbommen op geboortestad Zelenski

Bij deze Zeeuwse strandtent hoor je Syrisch, Pools, Italiaans, Iraans en Oekraïens. Oh ja: en Nederlands!

De tijd dat je op een strandpaviljoen alleen in het Nederlands - of in het Duits - werd aangesproken, ligt achter ons. Maar zo internationaal als bij De Piraat in Oostkapelle hebben we het nog niet gezien.

8 juli