LIVE | Oekraïense president Zelensky onderweg naar Nederland

Jonge das blijft alleen achter na illegale rave in België: moeder mogelijk vertrokken door harde muziek

De vrijwilligers van Animal Rescue Service hebben dinsdag een jonge das teruggevonden op het terrein waar de illegale rave plaatsvond in Brustem, bij Sint-Truiden in Belgie. Het diertje was er midden op de dag zonder zijn moeder aan het ronddolen. Dat is eerder ongewoon voor dassen, die nachtdieren zijn en wanneer ze jong zijn meestal in de buurt van de burcht blijven. Mogelijk is de moeder van het dasje gevlucht door de harde muziek en liet ze haar jong achter.