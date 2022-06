LIVE | Oekraïense rechter verbiedt pro-Russische partij, Rusland boos op Litouwen om blokkade

oorlog OekraïneEen rechtbank in Oekraïne heeft maandag in hoger beroep een pro-Russische politieke partij verboden. De overheid heeft alle bezittingen van de partij ‘Oppositie Platform - Voor het Leven’ in beslag genomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.