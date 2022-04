LIVE | Oekraïense stad Kreminna ingenomen, Rusland weigert humanitaire corridor Marioepol

Oorlog OekraïneHet verwachte offensief van het Russische leger in het oosten is begonnen. President Zelenski spreekt van de ‘slag om de Donbas’. De Russen zouden erin zijn geslaagd de Oost-Oekraïense stad Kreminna in te nemen. En in Kiev keren inwoners juist weer terug naar hun huis. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.