LIVE | Oekraïne claimt grote verliezen Russen, Navo-chef roept op tot meer steun aan tegenoffensief

Oorlog OekraïneNederland geeft opnieuw steun aan Oekraïne. Er worden voor 150 miljoen vier radar-systemen aangeschaft en er gaat 40 miljoen in een gemeenschappelijke aankoop van luchtverdediging. Ook kondigde minister Ollongren van Defensie aan dat er een F-16-trainingscentrum voor Oekraïense piloten komt in Oost-Europa. In welk land precies, wil ze niet zeggen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.