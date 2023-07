LIVE | Oekraïne claimt terreinwinst van bijna 2 kilometer in zuiden: 'Tegenoffensief gaat niet zo snel vooruit’

Tientallen bezoekers naar ziekenhuis tijdens zinderende raveparade Berlijn

Tientallen mensen zijn zaterdag tijdens de enorme straatparade Rave the Planet in Berlijn behandeld in het ziekenhuis. De hulpdiensten in de Duitse hoofdstad melden dat de medische dienst van de organisatie 153 personen behandelde, waarvan er 51 ook naar het ziekenhuis moesten.