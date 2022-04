LIVE | Oekraïne eist humanitaire corridors in Marioepol, politie Kiev meldt twee massagraven

met video Noodkreet uit de belegerde staalfa­briek van Marioepol

De laatste Oekraïense troepen in Marioepol willen naar een ander land worden geëvacueerd. Hun bevelhebber vraagt in een wanhoopsvideo ‘alle wereldleiders’ om hulp. ,,Dit zou de laatste oproep van ons leven kunnen zijn. We gaan waarschijnlijk onze laatste dagen, zo niet uren, tegemoet.”

20 april