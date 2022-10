LIVE | Oekraïne herovert weer twee kleine plaatsen op Russen

Brugge overrom­peld door miljoenen­do­na­tie van overleden Nederland­se: ‘Nog nooit meegemaakt’

De stad Brugge heeft een gift ontvangen van maar liefst 3,3 miljoen euro, een huis en waardepapieren van een Nederlandse dame die pas is overleden. De 80-jarige vrouw, die sinds acht jaar in het centrum van de stad woonde, schonk haar hele hebben en houden ‘omdat ze zo van de stad houdt’. ,,Dat we opgenomen worden in een testament is al uniek, maar dit is wel een groot bedrag”, zegt de Vlaamse politica Mercedes Van Volcem (Financiën).

1 oktober