LIVE | Oekraïne: ‘Mogelijk stopt oorlog dit jaar nog’, Russische troepen verliezen terrein in Severodonetsk

Joe en Jill Biden vechten echtelijke ruzies uit per sms: ‘We noemen het fexting’

Echtelijke ruzies in het Witte Huis worden per sms beslecht. Zo voorkomen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill dat ze hoeven te kibbelen in het bijzijn van anderen. Eén probleem: de berichtjes komen terecht in het historisch archief.

31 mei