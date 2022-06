LIVE | Oekraïne: opnieuw Russische generaal gedood, akkoord over graanleveringen Oekraïne via Odessa

oorlog oekraïneOekraïne gaat graan leveren via de Zwarte Zee vanuit de tot nu toe geblokkeerde haven van Odessa. Volgens de Moskou-getrouwe krant Izvestia is er een akkoord met Rusland bereikt over de leveringen, wordt op basis van bronnen binnen de Russische regering gemeld.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.