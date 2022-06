LIVE | Oekraïne: opnieuw Russische generaal gedood, Britten gaan raketwerpers leveren

Schutter Tulsa schoot chirurg dood vanwege aanhouden­de pijn na operatie

De man die gisteravond vier mensen doodschoot in een ziekenhuis in het Amerikaanse Tulsa, wilde zijn chirurg vermoorden. Volgens de politie van Tulsa had de schutter nog pijn na een operatie en gaf hij de chirurg, Preston Phillips, daarvan de schuld. De medisch specialist overleefde de aanslag niet, melden Amerikaanse media.

