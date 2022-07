LIVE | Oekraïne roept inwoners Cherson op te evacueren: er komt een tegenaanval

Volksopstand Oppositie Sri Lanka vergadert over nieuwe regering, bevolking viert bezetting paleis

De politieke oppositiepartijen in Sri Lanka hebben zondag vergaderd over de vorming van een nieuwe regering. De bijeenkomst volgde op het aanbod van de president en premier van het land om af te treden, nadat een menigte zaterdag hun ambtswoningen had bestormd uit woede over de ongekende economische crisis.

20:59