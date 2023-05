LIVE | Oekraïne: ‘Rusland wil kernongeval veinzen in Zaporizja’, Biden ‘negatief’ over kernwapens Belarus

Oorlog in OekraïneDe Amerikaanse president Joe Biden heeft “uiterst negatief” gereageerd op het nieuws dat Rusland is begonnen met het verplaatsen van kernwapens naar Belarus. En minister Kaag noemt de levering van Nederlandse F16's aan Oekraïne ‘waarschijnlijk'. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.