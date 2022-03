LIVE | Oekraïne zegt ‘nee’ tegen Russische eis tot neerleggen wapens Marioepol

Oorlog OekraïneOekraïense burgers kunnen maandag op acht plaatsen belegerde steden verlaten. Daarover zijn afspraken gemaakt, zegt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Waar de evacuaties plaats zullen vinden, is nog niet bekend, maar over een veilige uittocht van inwoners van Marioepol is niets afgesproken. Bij beschietingen op woonhuizen en een winkelcentrum in de wijk Podil in Kiev zijn zondagavond zeker zes mensen om het leven gekomen. Vandaag geldt in de stad weer een avondklok. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.