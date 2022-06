LIVE | Oekraïners schuilen in chemische fabriek, Yeşilgöz hoopt dat wapens na oorlog niet in verkeerde handen komen

oorlog oekraïneDe VS gooit ‘olie op het vuur’ met de aangekondigde levering van geavanceerde raketten aan Oekraïne. Die beschuldiging heeft woordvoerder Dmitry Peskov van de Russische president Vladimir Poetin woensdag geuit. Moskou vertrouwt er niet op dat Oekraïne de raketten niet zal afvuren op Russisch grondgebied. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov waarschuwde eerder dat de wapenlevering het risico op een directe confrontatie tussen Rusland en de VS vergroot.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.