LIVE | 'Ongekende' raketaanvallen afgeslagen boven Kyiv, wel een dode in Odesa

Oorlog in OekraïneDe Oekraïense luchtverdedigingstroepen hebben 29 van de 30 Russische kruisraketten die ‘s nachts waren afgevuurd uit de lucht gehaald. De Russische aanval was gericht op Kyiv en andere regio’s. Een persoon zou zijn omgekomen bij een aanval op Odesa in het zuiden. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.