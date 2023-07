LIVE | Ook hersenletsel en meerdere botbreuken voor besmeurde Russische journaliste

update Ruim 700 arresta­ties bij protesten in Frankrijk, onderzoek poging tot moord op vrouw burgemees­ter

In Frankrijk zijn zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag 719 mensen opgepakt. Binnenlandminister Gerald Darmanin liet op Twitter weten dat de nacht rustiger was verlopen dan die ervoor, ‘dankzij resoluut optreden van de politie’.