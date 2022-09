LIVE | Ploeg VN-atoomwaakhond aangekomen bij kerncentrale, grootschalige oefeningen in Rusland

syndroom Ex-marinier (28) is ‘allergisch voor zwaarte­kracht‘ en valt flauw na minuten­lang stilstaan

Niet langer dan drie minuten kunnen rechtstaan, 23 uur per dag in bed liggen en dagelijks tientallen keren flauwvallen: voor de meeste mensen klinkt het als een ware nachtmerrie, maar voor de 28-jarige Lyndsi Johnson is het realiteit. De Amerikaanse vrouw lijdt aan een ernstige vorm van een syndroom dat ze zelf beschrijft als ‘een allergie voor zwaartekracht’.

31 augustus